La Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 presenta uno de los partidos más esperados, el cual es el Chivas contra Pumas. Ambos equipos han mostrado un desempeño sólido hasta ahora, por lo que este encuentro podría resultar decisivo en la lucha por los primeros puestos de la tabla general.

El Club Deportivo Guadalajara se han consolidado como el equipo revelación en el futbol mexicano, pues actualmente son líderes con 30 unidades, con un balance de 10 victorias y dos descalabros.

Por su parte, el conjunto capitalino es cuarto en la tabla de clasificación con 23 puntos, producto de seis triunfos, cinco empates y una derrota.

Cabe mencionar que Chivas viene de imponerse 1-0 a los Rojinegros del Atlas en encuentro amistoso celebrado en Estados Unidos aprovechando la Fecha FIFA, pero en Liga MX derrotaron 2-3 a Rayados de Monterrey en la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026.

El Estadio Akron recibiría el partido de Chivas vs. Pumas

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido entre Chivas vs. Pumas?

Los boletos para el partido Chivas vs. Pumas estaban disponibles en la plataforma boletomovil.com, con precios que iban de 900 a 1,700 pesos. Sin embargo, según los últimos informes, todas las entradas ya se encuentran agotadas, por lo que se espera un lleno en el Estadio Akron.

Cabe mencionar que el cotejo se llevará a cabo este domingo 5 de abril, a las 20:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.