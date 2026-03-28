La renovación deDaniel Aguirre con Chivas hasta 2030 llega en un momento clave, justo en la antesala de una nueva edición del Clásico Tapatío, aunque en esta ocasión con carácter amistoso ante los Rojiengros del Atlas.

Previo al encuentro, el jugador de 26 años atendió a los medios de comunicación y no ocultó su emoción por continuar por más tiempo en el equipo que de niño quería estar, además de que se dijo estar comprmetido con la institución rojiblanca.

“Estoy feliz, siempre he querido estar aquí, es el club que desde chiquito me veía. Estoy agradecido con esta oportunidad y siempre daré el 100 por ciento de mi, tanto en los entrenamientos como en todos los partidos”.

Cabe mencionar que la renovación refleja la confianza que el Club Deportivo Guadalajara ha depositado en su desarrollo, especialmente tras sus recientes actuaciones que lo han colocado como uno de los elementos a seguir dentro del plantel de Gabriel Milito.

¿Cuál es el valor de Diego Aguirre tras renovar su contrato con Chivas?

Daniel Aguirre fue uno de los jugadores de Chivas que subió de valor en la nueva actualización de Tranafermark, la cual fue a los pocos días de que se diera a conocer su renovación.

Según la fuente antes mencionda, el jugador azteca pasó de costar 500 mil euros a 1.5 millones de euros, es decir, poco más de 31 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.