Las Chivas de Guadalajara han sido mucho más fríos y calculadores que al inicio del Torneo Apertura 2025, pero es una realidad que han tenido mejores resultados. Gabriel Milito empezó a modificar el estilo de juego para ceder la iniciativa al rival y tal parece que esto ha sido la clave.

Bien dicen que ganar no es lo más importante, sino lo único y eso es lo que está pensando Milito con el Rebaño Sagrado a partir del Clásico Nacional, donde se olvidó de su estilo de juego ofensivo para tomar mayores precauciones en la zona defensiva que le permitieran aprovechar las debilidades del América y vaya que les funcionó.

Aunque su la formación sigue siendo la misma con cinco defensores, tres volantes y dos atacantes, la posesión del balón parece que ya no es prioritaria para Milito, como lo dijo y lo demostró, desde los primeros partido al frente de Chivas. Pese a que en algunos duelos habían dominado al rival, no tuvieron la contundencia para reflejarlo en el marcador.

Milito suma ocho puntos con Chivas en el Apertura 2025. FOTO: IMAGO7

Y ahora que suman cuatro puntos en dos partidos, los mismos que acumularon en los primero seis encuentros, el estratega argentino se ha convencido de que Guadalajara puede tener éxito jugando de otra manera, aunque las críticas no se han hecho esperar, pero a la afición lo único que le importa es ganar.

“Incluso mis niños, Milito volvió a ganar apelando a aquello que profesó que no haría: el tirarse todos atrás. ¿Qué prefieren sus aficionados? Ganar, obviamente. ¿De que le iba a servir al equipo “competir y ser mejor que el rival” si perdían de nueva cuenta?”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma

