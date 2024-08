Chivas se encuentra en una gran crisis debido a que no tiene los jugadores necesarios para marcar la diferencia en el certamen nacional. Por otro lado, Efraín Flores explicó por qué el Guadalajara hoy se encuentra así y marcó a John Cryf como el gran culpable de esto.

El equipo rojiblanco no paró de dar satisfacciones a lo largo de los últimos años debido a que no se logró ningún tipo de campeonato. Es por esto que la afición no para de estallar con una directiva que no invierte y ante jugadores que no terminan de estar a la altura del equipo.

Quien se mantiene en línea con los chivahermanos es sin duda Efraín Flores quien fue uno de los últimos formadores que tuvo Chivas. En diálogos con Ricardo La Volpe estalló contra Johan Cruyff al marcar que era el culpable de desechar todo el trabajo realizado en su gestión.

“Nos vamos a Chivas. Hacemos otra metodología importantísima. Empezamos a sacar jugadores. A Salcido, a Venado. Mi querido Jorge Vergara, que en paz descanse, nos hacía mucho caso. Cuando renuncio es por lo mismo porque no nos apoyaba. Me voy y sabes a quién trajo Johan Cruyff. Sabes qué hizo esto a la basura. ¿Qué pasa ahora con Chivas? No produce”, expresó.

Sin duda no dejó pasar la oportunidad el exentrenador de las fuerzas básicas de Chivas para destruir a Johan Cruyf.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas por el Apertura 2024?

Como decíamos, Chivas vuelve a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a FC Juárez por la jornada seis del Apertura 2024. El juego se llevará adelante el próximo sábado a las 17:05 en el Estadio Akron.