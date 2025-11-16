Después de dos torneos consecutivos sin poder clasificar a la Liguilla de la Liga MX, las Chivas de Gabriel Milito han logrado obtener el boleto directo para la Fiesta Grande. Con un futbol que entusiasmó desde un principio a la afición más allá de los resultados iniciales, el Guadalajara tuvo un importante salto de calidad en su plantilla gracias a los cuatro fichajes que llegaron.

Bryan González, Efraín Álvarez, Richard Ledezma y Diego Campillo representaron, cada uno desde su posición, fichajes que le aportaron calidad al equipo rojiblanco. Después de varios mercados muy discutidos por parte de Amaury Vergara y compañía, el Guadalajara hizo un esfuerzo importante por jugadores que se ganaron rápidamente el lugar y el cariño de la afición rojiblanca.

Chivas acertó en el mercado con las cuatro contrataciones (Imago7)

Hay un dato que deja en evidencia el impacto positivo que han tenido los cuatro fichajes para Chivas en el Apertura 2025: todos ellos integran el TOP10 de futbolistas que más minutos disputaron entre toda la plantilla. Esto quiere decir que el Rebaño no se reforzó con jugadores que necesitaran una adaptación tan prolongada, ya que de inmediato demostraron que podían darle calidad y profundidad a la nómina.

“Cotorro” fue el segundo jugador con más minutos completados: 1424, sólo superado por el Tala Rangel, que jugó todos los partidos sin ser reemplazado. De los demás fichajes, Campillo también integró el TOP5, con 1145, superando incluso al goleador Armando González pese a que se perdió por lesión la recta final del certamen.

Más atrás, Efraín Álvarez fue el 7° con más minutos (104), mientras que Richard Ledezma se coló en el décimo lugar, además de recordar que fue el máximo asistidor el Rebaño en el Apertura 2025.

El TOP10 de Chivas con más minutos en el Apertura 2025