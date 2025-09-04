Chivas es un gigante de la Liga MX y del futbol mundial; sin embargo, eso no ha impedido que la institución viva momentos muy oscuros en su historia, en donde sin duda la etapa más negra para el club se vivió entre el 2014 y 2015 cuando peleó por la permanencia.

Después de varios años de pesadilla, el Guadalajara se metió en severos problemas porcentuales, por lo que fue necesario el acudir a una persona que fuera una garantía en la institución, por lo que la directiva mandó a llamar a José Manuel de la Torre, quien había sido campeón con el Rebaño en el Apertura 2006.

Después de 10 años, el Chepo reveló qué fue lo más difícil que se encontró en aquella plantilla del chiverío y que le complicó aquella misión de mantenerlos en Primera División y se trata de la mentalidad que había en el equipo, en donde admitió que encontró hasta “conformismo”.

“Lo recuerdo muy bien porque Néstor me preguntó: ¿Cómo ves al equipo? Llevo dos meses sin dormir. Estaba cabrón. Venían con una resaca muy fuerte, difícil, conformismo, fastidio y cambiar esa actitud es muy complicado. Sobre todo, queriéndole meter una actitud mucho mayor.

“Yo creo que sí (la etapa más complicada de su vida futbolística). La pasé muy apremiado”, admitió el histórico timonel rojiblanco en el podcast de Héctor Huerta.

¿Cómo fue el torneo en el que Chivas peleó el descenso?

En el Clausura 2015, el Guadalajara estaba inmerso en una severa crisis por lo que fue necesario llamar a un viejo conocido, por lo que el Chepo regresó al Rebaño, en donde se jugó el todo por el todo en el duelo de la jornada 10 contra el Puebla, en donde en caso de perder, el Rebaño quedaría en último lugar porcentual.

Sin embargo, un milagroso doblete de Érick Torres valió el triunfo por voltereta que garantizó la permanencia del chiverío en el Máximo Circuito.