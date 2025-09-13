Mucho se ha criticado sobre la personalidad y exigencia de Jorge Vergara en las Chivas de Guadalajara, pero la realidad es que en muchos casos esto fue la base de su éxito una vez que adquirió al conjunto rojiblanco. José Manuel de la Torre reveló parte de la fórmula que dio resultados para conquistar varios títulos bajo el mando del empresario.

Todo lo que ha ganado el Rebaño Sagrado hasta el momento se ha dado con Jorge Vergara como dirigente a partir del 2002, quien pudo disfrutar de dos campeonatos de Liga, un título de la Concachampions, dos Copas MX, Una SuperCopa y un Campeón de Campeones, por ello, Chepo de la Torre, el DT que consiguió el título del 2006 recordó parte de la labor que se hacía en el pasado.

“Ahora Amaury (Vergara) intenta hacer lo correcto, como se pretende. Jorge trajo a jugadores muy importantes a la institución, se sacaron jugadores que terminaron siendo muy importantes para la institución, trascendieron no solo en nuestro futbol, sino internacionalmente. Sí hay esa gran diferencia. Llegó (el equipo) con Jorge a tres finales, después a cuatro finales, porque realmente se fueron dos títulos”.

Jorge Vergara perdió la vida en el 2019. (Photo by Stephen Dunn/Getty Images)

“Creo que iba por buen camino, pero cuando está por buen camino de repente vuelven a modificar, vuelven a cambiar, vuelven a hacer cosas que pierde el equipo esa identidad. Y la identidad es lo que hace valer a Chivas. La estructura de gente joven, gente que se ha consolidado, que está en Selección Nacional, gente de la institución y que se complementa con muy buenos jugadores del futbol mexicano, que vienen a complementar y a ser un equipo muy fuerte”, fue parte de lo que comentó el Chepo De la Torre en entrevista con ESPN.

La historia de Chepo de la Torre con Chivas

El entrenador mexicano no solo está en la historia de Guadalajara por lo que hizo en el 2006 al conquistar el título, también porque es el único que puede presumir haberlo hecho como jugador. Fue en 1987, en la final ante Cruz Azul, cuando el Chepo de la Torre levantó su primer trofeo con el equipo de sus amores. Nadie ha logrado esta hazaña que sigue inmortalizada en el equipo más importante del futbol nacional.