Las Chivas de Guadalajara una vez más dejaron ir a José Juan Macías y tal parece que el segundo aire del atacante está a punto de confirmarse. El canterano rojiblanco marcó su primer gol con los Pumas de la UNAM la noche del viernes, en el triunfo sobre Mazatlán 4-1.

El canterano del Rebaño Sagrado volvió para este Torneo Apertura 2025 al futbol mexicano, luego de unos meses fuera de las canchas para reflexionar sobre su carrera, tras desvincularse del Santos Laguna en febrero pasado por un nueva lesión.

Pero a estas alturas de la campaña, Macías ha mostrado más que Alan Pulido y Javier Hernández en Chivas, ya que ninguno de los dos delanteros ha anotado gol en lo que va del certamen, mientras que el joven atacante de 25 años, se hizo presente en el triunfo de los felinos.

Macías surgió de las fuerzas básicas de Guadalajara y siempre apuntó a lo más alto tanto en México como en Europa. Se fue al Getafe de España en el 2020 pero no le fue como se esperaba, por lo que volvió en el 2021, año en el que empezaron sus lesiones, hasta que en el 2024 Fernando Gago estuvo de acuerdo en que fuera vendido a los laguneros.

Los goles de Macías con Chivas

José Juan Macías disputó dos etapas con los rojiblancos en las cuales sumó 94 partidos, una asistencia y 27 anotaciones, con lo cual siempre manifestó su contundencia, pero los constantes problemas físicos lo tuvieron completamente parado más de un año y medio.