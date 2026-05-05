Un exentrenador del Club Deportivo Guadaajara se encuentra en la mira de la directiva del Puebla de cara al Torneo Apertura 2026 tras la salida de Albert Espigares.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el técnico Gerardo Espinoza figura entre las principales opciones de la directiva de la “Franja” debido a que cumple con las características que buscan.

Cabe señalar que Gerardo Espinoza se ha consolidado como un técnico destacado en la Liga de Expansión MX, donde presume un Bicampeonato.

Además, ya cuenta con experiencia en el máximo circuito del balompié azteca, tras sus etapas al frente de Chivas y los Rojinegros del Atlas, así como también en Ecuador con el Aucas.

¿Qué otros técnicos tiene en la mira el Puebla?

De acuerdo con César Luis Merlo, la directiva del Puebla no solo tiene en la mira a Gerardo Espinoza, sino también a Gustavo Leal y Leandro Cufré; incluso, uno de ellos podría tomar ventaja en la carrera por el banquillo.