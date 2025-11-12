Armando González recibió un merecido llamado a la Selección Mexicana tras consagrarse como campeón de goleo del Apertura 2025. El delantero de Chivas formará parte del equipo nacional para los amistosos frente a Uruguay y Paraguay durante esta Fecha FIFA. Aunque su lugar en el Mundial aún no está asegurado, su convocatoria representa un voto de confianza y una inversión a futuro por parte del cuerpo técnico del Tri.

En ese sentido, Armando comparte mucho con Gilberto Mora, el talentoso mediocampista de apenas 17 años que se ha convertido en una de las mayores promesas del futbol mexicano. Mora prácticamente tiene su lugar asegurado para el Mundial, pero todo indica que su papel dentro de la Selección crecerá aún más con el paso de los años, convirtiéndose en una pieza clave del futuro del Tri.

Por eso, un breve video de ambos conversando durante la concentración del Tri se volvió viral entre los aficionados. En ella se les ve platicando relajados y sonrientes, lo que generó ilusión entre los seguidores del futbol mexicano. Ambos son hijos de exfutbolistas, tienen personalidades centradas y evitan polémicas, enfocándose plenamente en su desarrollo deportivo, lo que los convierte en ejemplos dentro y fuera de la cancha.

Al ser dos de los jugadores más jóvenes de la convocatoria, la afición celebró la conexión que parece formarse entre ellos. En redes sociales, muchos bromearon diciendo que verán anime juntos o se recomendarán mangas durante la concentración, recordando el gusto de Gilberto Mora por la lectura y la cultura japonesa. Más allá del humor, la imagen simboliza esperanza y renovación para el futuro del futbol mexicano.

¿Cuándo podría tener minutos Armando González con la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana enfrentará a Uruguay este sábado y a Paraguay el próximo martes. Aunque todavía no se sabe si Armando González tendrá minutos en alguno de los encuentros, está claro que cada entrenamiento será una oportunidad para mostrarse y ganarse un lugar rumbo al Mundial, que se celebrará en apenas siete meses. El futuro del Tri podría estar naciendo en esa foto.