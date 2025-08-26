A lo largo de su historia Chivas se ha caracterizado por siempre formar jugadores que terminan brillando en el primer equipo o en otros clubes de la Liga MX. A su vez, se destaca por no terminar de darle las oportunidades necesarias a aquellos jugadores que prometían.

Tal parecería no ser el caso de Giovani Hernández quien se formó en Verde Valle y que no terminó de hacerse su lugar en el Rebaño Sagrado. La actualidad lo tiene en Correcaminos de la Liga de Expansión MX lugar en el que se encuentra hace tres años y por la número 10 de su equipo.

Según los datos aportados por Transfermarkt, Neri llegó a la institución rojiblanca en la temporada 2009-2010 y poco a poco comenzó a escalar en las diferentes categorías de las fuerzas básicas. El 22 de julio del 2012 tuvo su debut en el primer equipo cuando el Guadalajara perdió ante Toluca por 2-1.

Giovani Hernández se encuentra en Correcaminos de la Liga de Expansión MX. (Foto: IMAGO7)

Desde aquella oportunidad fue alternando con mayor o menor regularidad en el primer equipo de Chivas. Su suerte en la Liga MX no cambió mucho cuando llegó a préstamo a Dorado de Sinaloa en la temporada 2015-2016 debido a que apenas sumó 479 minutos en 10 encuentros.

A su vez, cuando regresó en el 2016 al Guadalajara de Matías Almeyda no llegó a tener oportunidad, por lo que vio un poco de acción en la Sub20. Esa fue la última vez que fue tenido en el primer equipo rojiblanco debido a que luego fue cedido a diferentes clubes de la Liga MX.

¿Qué es de la actualidad de Giovani Hernández?

Como decíamos al principio, Giovani Hernández actualmente se encuentra en Correcaminos de la Liga de Expansión MX. Desde el Clausura 2025 viste la playera número 10, es uno de los referentes del conjunto de la segunda división de México y suma doce goles en 66 partidos disputados.