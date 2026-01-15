Chivas inició de gran manera el Clausura 2026, sumando dos triunfos consecutivos y manteniendo su portería en cero en ambos encuentros. Sin embargo, no todo es perfecto en el Guadalajara, pues aunque la mayoría del plantel ha mostrado un nivel muy alto, hay un jugador que ha generado dudas y preocupación entre la afición: Roberto Alvarado, una de las principales figuras del equipo.

Al interior del vestidor, el respaldo hacia el Piojo es total, empezando por Gabriel Milito, quien de acuerdo con el periodista César Huerta no tiene ninguna duda de que debe seguir siendo titular. No obstante, incluso las redes sociales oficiales de Chivas parecieron enviarle un mensaje de apoyo, al dedicarle un mini homenaje que celebra su trayectoria como futbolista profesional.

Aunque su debut en Primera División no fue con el Guadalajara, el Club decidió recordar el primer partido de Roberto Alvarado en la Liga MX, el cual se dio el 14 de enero de 2017. Además, el mensaje dejó claro el cariño que existe tanto de la institución como de la afición hacia el Piojo, resaltando su carrera y el camino recorrido hasta convertirse en uno de los referentes del equipo.

La respuesta de la afición no se hizo esperar, pues además de mostrarle su apoyo, también le exigieron elevar su nivel. Muchos consideran que la competencia interna en Chivas es muy fuerte y que debe jugar quien esté mejor futbolísticamente, sin importar jerarquías. Así, queda claro que su calidad no está en duda, pero sí se espera que vuelva pronto a su mejor versión.

Roberto Alvarado sí podría ir a la banca, pero por rotaciones, no por perder su lugar

Si bien Gabriel Milito puede optar por mantener a Roberto Alvarado como titular indiscutible, también existe la posibilidad de realizar rotaciones, tomando en cuenta el calendario tan apretado de la Liga MX. Por ello, no sería extraño verlo iniciar algún partido en la banca, no como un castigo ni por pérdida de jerarquía, sino simplemente para darle descanso y evitar sobrecargas.