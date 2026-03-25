Chivas vive un gran momento en el Clausura 2026, impulsado por el alto nivel colectivo de su plantel. Esta competencia interna ha sido tan intensa que incluso jugadores de gran talento han perdido protagonismo, quedando relegados a la banca o sumando menos minutos de lo esperado.

Efraín Álvarez ha tenido menos participación en últimos partidos.

Uno de los casos más llamativos es el de Efraín Álvarez. El atacante, que parecía inamovible para Gabriel Milito, ha perdido continuidad en los últimos partidos, siendo suplente ante Monterrey y Atlas, e incluso saliendo al medio tiempo contra Toluca. Una decisión que ha generado dudas entre la afición, considerando su peso ofensivo.

La sorpresa crece al revisar los números. Según el periodista David Medrano, Álvarez es el jugador mexicano con más participaciones de gol en la temporada, un dato que contrasta con su reciente pérdida de protagonismo. Mientras a nivel Selección se cuestiona su ausencia con Javier Aguirre, en Chivas la incógnita pasa por su rol cada vez más reducido.

En lo táctico, todo apunta a una decisión estratégica. Gabriel Milito ha probado esquemas con doble punta ante rivales de alta presión, lo que ha obligado a sacrificar a un mediapunta natural como Efraín. En ese contexto, Roberto Alvarado ha asumido funciones más centradas, modificando la estructura ofensiva. Aun así, se espera que Álvarez siga siendo pieza importante, especialmente en partidos de mayor exigencia.

Efraín Álvarez también es el jugador de Chivas mejor calificado por Sofascore

Los datos refuerzan su impacto. Efraín Álvarez es el jugador mejor calificado de Chivas en Sofascore (considerando a quienes han disputado al menos el 50% de los minutos), con una media de 7.35. Este rendimiento subraya su influencia en el equipo y hace aún más llamativa su rotación, además de alimentar el debate sobre su ausencia en la Selección Mexicana.