Las Chivas de Gabriel Milito atraviesan un momento extraordinario, confirmado tras el sufrido triunfo ante Rayados de Monterrey en la Jornada 12. Aunque aún no se ha conquistado ningún título, los números respaldan que este equipo apunta a ser uno de época, logrando registros que nunca antes se habían visto en torneos cortos dentro de la historia del club.

Con la victoria en el Estadio BBVA, el Guadalajara llegó a 30 puntos de 36 posibles, una marca inédita para la institución tras 12 jornadas en torneos cortos y que, además, pocos equipos han alcanzado. Además, el equipo ya suma 10 triunfos, igualando su mejor registro de victorias en este formato, con todavía cinco partidos por disputar, lo que abre la puerta a romper aún más récords.

Chivas alcanzó su récord de victorias en torneos cortos.

A este rendimiento se suma una consistencia notable. Chivas firmó meses perfectos tanto en enero como en marzo, logrando cuatro victorias en cada uno, lo que refleja no solo un alto nivel, sino una regularidad que pocos equipos pueden sostener. Este ritmo es clave pensando en la Liguilla, donde llegar enrachado suele marcar la diferencia.

En lo individual, también hay marcas en juego. Armando González se mantiene como líder de goleo de la Liga MX y tiene en sus manos la posibilidad de lograr algo histórico: un bicampeonato de goleo que ningún jugador de Chivas ha conseguido. De concretarse, la Hormiga podría grabar su nombre con letras de oro en la historia rojiblanca.

Chivas ya está prácticamente calificado a la Liguilla a falta de 5 jornadas

El gran momento también se traduce en objetivos cumplidos. Chivas solo necesita tres puntos más para matemáticamente su lugar en la Liguilla tras la victoria ante Monterrey. Aun así, la meta principal sigue siendo el liderato general, por lo que todo indica que buscarán cerrar el torneo con la misma inercia positiva para llegar en su mejor versión a la fase final.