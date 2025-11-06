Chivas es un club que históricamente ha apostado por la identidad, la tradición y el amor a los colores, además de su filosofía de jugar únicamente con futbolistas mexicanos. Esa combinación ha provocado que muchos jugadores decidan quedarse por años defendiendo la camiseta rojiblanca, e incluso expresen su deseo de retirarse como futbolistas del Rebaño Sagrado.

Uno de ellos parece ser Erick Gutiérrez, quien a sus 30 años aún tiene mucho futbol por delante, pero, según fuertes rumores, tendría la intención de jugar en Chivas hasta el final de su carrera. De hecho, estaría muy cerca de renovar su contrato con el club para cumplir ese objetivo y consolidarse como uno de los referentes de esta generación rojiblanca.

Erick Gutiérrez fue el capitán del triunfo de Chivas sobre América por el Apertura 2025.

De acuerdo con versiones cercanas al equipo, la directiva del Guadalajara vería con buenos ojos extender su vínculo, pues aunque Guti no ha tenido la participación esperada en el Apertura 2025, sumando apenas 624 minutos, su liderazgo dentro del vestidor y su versatilidad táctica lo convierten en una pieza fundamental para Gabriel Milito. Puede desempeñarse tanto como mediocampista de contención, interior o incluso como defensa central cuando se requiere salida limpia desde el fondo.

Actualmente, el contrato de Erick Gutiérrez tiene vigencia hasta el verano de 2027, por lo que aún hay tiempo para definir los detalles de su posible renovación. Sin embargo, tanto el jugador como el club estarían completamente alineados en la idea de mantener el vínculo por varios años más, asegurando así que el mediocampista culmine su carrera con la camiseta rojiblanca.

La renovación de Armando González también está por cerrarse para Chivas

Además de la renovación de Gutiérrez, la directiva de Chivas también trabaja en blindar a Armando González, delantero que ha sido la gran revelación del torneo. Con apenas 22 años, La Hormiga se perfila para ser Campeón de Goleo del Apertura 2025 y uno de los pilares del futuro del equipo, por lo que el club busca asegurar su continuidad ante el interés de otros conjuntos nacionales y extranjeros.