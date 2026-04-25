El exjugador del Club Deportivo Guadalajara, Uriel Antuna, fue clave en la victoria de Pumas ante los Tuzos del Pachuca dentro de la Fecha 17 del Torneo Clausura 2026.

El futbolista de 28 años de edad fue el encargado de abrir el marcador en el Estadio Hidalgo al minuto 4 con un potente cabezazo tras recibir un pase dentro del área.

Cabe mencionar que el exjugador de nuestras Chivas está recuperando su nivel gracias a la confianza de Efraín Juárez, sumando hasta ahora 706 minutos.

Destacar que este representó el segundo gol de Uriel Antuna en el Torneo Clausura 2026, luego de que su primera anotación llegara precisamente ante el Rebaño Sagrado en la Jornada 13.

¿En qué lugar se ubica Pumas en el Torneo Clusura 2026?

En estos momentos, Pumas se mantiene en la cima de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 36 puntos, aunque aún está pendiente el resultado del Club Deportivo Guadalajara frente a Xolos de Tijuana.