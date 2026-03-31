Chivas enfrentó al Atlas este domingo en un partido amistoso que permitió al equipo mantenerse en ritmo durante la Fecha FIFA, además de darle minutos a futbolistas con poca o nula actividad. Entre ellos destacó el debut de Jonathan Pérez, quien por fin tuvo sus primeros minutos con el Guadalajara.

Jonathan Pérez fue titular contra el Atlas.

Sin embargo, su presentación no dejó buenas sensaciones en un sector de la afición, que no tardó en manifestarse en redes sociales tras los 45 minutos que disputó. Muchos comentarios cuestionaron su nivel, señalándolo falto de ritmo e incluso inseguro al momento de recibir el balón, llegando algunos a considerar que su fichaje pudo haber sido un error.

A pesar de ello, también hubo voces que salieron en su defensa, resaltando el contexto del jugador. Jonathan Pérez viene de una lesión importante, sin pretemporada y con poca continuidad reciente, además de que fue utilizado como carrilero por izquierda, una posición distinta a la que suele desempeñar como extremo por derecha.

De hecho, el propio Gabriel Milito ya había advertido que su proceso de adaptación tomaría tiempo, algo que parece haberse reflejado en este primer partido. Por ello, más allá de las críticas, el llamado es a tener paciencia, ya que el jugador ya ha demostrado su calidad tanto en la MLS como en selecciones menores.

Jonathan Pérez debe acelerar su adaptación al equipo pensando en la Liguilla

Jonathan Pérez ha desarrollado la mayor parte de su carrera como extremo por derecha, por lo que muchos lo ven como una posible alternativa a Roberto Alvarado ante su probable ausencia en la Liguilla. Sin embargo, el tiempo apremia, ya que restan solo cinco jornadas de fase regular, por lo que su adaptación deberá ser rápida si quiere ganarse un lugar en el equipo.