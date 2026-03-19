Chivas goleó a León por 5-0, en el pendiente de la jornada 9, pero el entrenador argentino decidió no hacer debutar a Jonathan Pérez, último refuerzo del Guadalajara para el Clausura 2026. Tras el partido, Gabriel Milito habló en conferencia de prensa y señaló que el plan con Jonny es que termine de adecuarse de la mejor manera a la dinámica del equipo para que luego juegue.

Ayer por la noche el Guadalajara no solo se llevó por encima a la Fiera, sino que además volvió a demostrar que con o sin titulares puede mantener su estilo de juego. Con los ingresos de Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín, Hugo Camberos, Yael Padilla y Gilberto Sepúlveda mantuvieron la misma intensidad y manera de jugar cuando restaban al menos 20 minutos para que terminara el partido.

A pesar de que el partido estaba para que el técnico argentino hiciera todo tipo de modificaciones, Jonathan Pérez se quedó en el banco de suplentes. Tras el partido, el entrenador argentino habló en conferencia de prensa sobre el último refuerzo que adquirió el Rebaño Sagrado y señaló que lo usarán cuando esté adaptado con el resto del equipo.

Jonathan Pérez fue el último refuerzo de Chivas. (Foto: X / @Chivas)

“Jonathan acaba de llegar con nosotros. Es un chico con muy buenas condiciones. Se está adaptando a nuestra manera de jugar, es un futbolista ofensivo, pero que podría también, en alguna posibilidad jugar digamos de carrilero. Llegará su momento. El tema es que él está en plena etapa de adaptación en una etapa de conocimiento y aprendizaje de digamos el grupo. Tiene un tiempo ya juntos, él es el más nuevo y el que menos tiempo tiene”, comentó.

Y agregó: “El proceso de adaptación hay que a veces esperarlo. Pero si llegó al club es porque lo consideramos necesario, importante y ya cuando lo veamos que está en la misma dinámica que el resto tendrá minutos y jugará. Hoy está mucho mejor con respecto a la primera semana por ejemplo. Con el paso del tiempo los jugadores van adaptándose y él lo está haciendo realmente muy bien, ya lo verán”.

¿A qué hora se juega Rayados de Monterrey vs. Chivas?

El juego entre Chivas y Rayados de Monterrey se llevará adelante el próximo sábado 21 de marzo a las 19:05 del Centro de México. El partido podrá verse en México por TUDN, Canal 2 y VIX, mientras que en Estados Unidos por VIX.