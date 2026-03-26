Chivas presume de tener una de las canteras más productivas del futbol mexicano, generando constantemente jugadores de gran talento. Sin embargo, esa misma competencia interna provoca que muchos jóvenes no encuentren espacio en el Primer Equipo y opten por salir en busca de oportunidades en otros clubes de Primera División.

Ese es el caso de Ariel Castro, quien salió rumbo a Cruz Azul en el pasado mercado de invierno y recientemente tuvo minutos con el Primer Equipo celeste en un amistoso ante Atlético Nacional. En dicho encuentro, que terminó con triunfo 3-0 para La Máquina, su participación no pasó desapercibida y rápidamente llamó la atención de la afición.

A pesar de haber sido considerado en convocatorias del Primer Equipo, Castro Sevilla ha tenido mayor actividad con la Sub-21 de Cruz Azul. No obstante, su actuación en este partido amistoso provocó que varios aficionados pidan verlo ya en la Liga MX, mientras que del lado rojiblanco muchos reconocen su talento, recordando lo que mostró en el Tapatío.

Más allá de su presente fuera del club, su desarrollo sigue siendo una buena noticia para Chivas, ya que el Guadalajara conserva el 50% de su carta y además incluyó una cláusula de recompra. Esto significa que, si Cruz Azul decide venderlo o explota definitivamente, el Rebaño tendrá prioridad para recuperarlo.

¿Qué posición juega Ariel Castro y por qué no encontró lugar en Chivas?

Ariel Castro es un mediocampista con clara vocación ofensiva y gran olfato goleador. A sus 20 años ha sido multicampeón en Fuerzas Básicas: bicampeón Sub-17, campeón Sub-18 y Sub-23. Sin embargo, su logro más llamativo fue en el Apertura 2021, cuando se coronó campeón de goleo en la Sub-16 con 16 goles en 16 partidos, una cifra poco común para ser mediocampista y que confirma su capacidad para marcar diferencia en el último tercio.