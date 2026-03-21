Para el partido ante Rayados de Monterrey, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026, un futbolista clave del Club Deportivo Guadalajara jugará limitado ya que cuenta con cuatro tarjetas amarillas.

Se trata de Omar Govea, quien esta noche saldrá como titular para medirse al conjunto regiomontano, pero deberá evitar el cartón preventivo para no perderse el duelo contra Pumas de la Fecha 13.

El mediocampista mexicano vio las tarjetas amarillas ante Atlético de San Luis, América, Cruz Azul y Santos Laguna, en las Jornadas 4, 6, 7 y 11, respectivamente.

Omar Govea jugará limitado ante Rayados.

¿Cuál es la alineación de Chivas para enfrentar a Rayados?

El Club Deportivo Guadalajara buscará con este once su décima victoria en el Torneo Clausura 2026 para no poner el riesgo el liderato de la tabla general.

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Fernando González

Omar Govea

Roberto Alvarado

Ángel Sepúlveda

Armando González

Cabe mencionar que dicho encuentro se llevará a cabo en la cancha del Gigante de Acero, a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.