El mal momento de las Chivas de Guadalajara no tiene a una sola persona como responsable. En este caso, Gabriel Milito, en la dirección técnica comparte la situación con los jugadores y la misma directiva, así lo dio a conocer Hugo Sánchez, el mejor jugador mexicano de la historia.

Sánchez Márquez apuntó contra la plantilla y las funciones que desarrollan en la cancha, así como a la dirección técnica, pero inició hablando de Amaury Vergara, el dueño del Rebaño Sagrado, quien desde su gestión que empezó en el 2019, prácticamente ha tenido un entrenador distinto cada año, e incluso hasta dos en 12 meses.

“Si el líder y la cabeza del equipo no está tomando las mejores decisiones en mucho tiempo, ¿Cuántos técnicos lleva Chivas desde que está Amaury? Eso es lo que habla de Chivas, primero que no hay liderazgo, si no que hay dudas. En cuanto a la dirección técnica se ha contratado más por nombre que por su trabajo”.

Hugo Sánchez lamenta lo que se vive en Chivas. Foto: Imago7/Ulises Naranjo

“Chivas debe tener a los mejores mexicanos y no los tiene. Han creado grandes jugadores pero tener a los mejores en cada puesto no han podido. El tema de los jugadores es que ahora son más protagonistas, ahora ya la profesión se ha vuelto más profesional. Hay que culpabilizar a todos. Que los delanteros no solo ataquen, que también defiendan, es lo que ahora exige el futbol”, fue parte de lo que comentó Hugo Sánchez en Futbol Picante de ESPN.

Vienen los partidos más difíciles para Chivas

Guadalajara jugará un partido amistoso contra León el domingo, por la Fecha FIFA. Será a partir del 13 de septiembre cuando vuelvan a la actividad dentro de la Liga MX enfrentando al América, después recibirán a Tigres de la UANL y Toluca, en tres duelos que serán de alto calibre para las aspiraciones del entrenador Gabriel Milito.