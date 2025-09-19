El ciclo de Gabriel Milito como entrenador de Chivas comenzó con numerosos problemas defensivos. De hecho, con su empate sin goles ante Tigres el Rebaño cortó una extensa racha sin mantener su valla invicta. Sin embargo, en los últimos juegos se ha notado una mejora y en silencio, uno de los que aporta para ello es Miguel Tapias.

El defensor central de 28 años, proveniente de la Major League Soccer, se unió el semestre pasado a las filas rojiblancas. Tapias es un zaguero de buena salida de balón, pero que ciertos fallos generaron desconfianza en la afición. Además, las lesiones le quitaron regularidad y tuvo que recuperar ritmo además de adaptarse a distintos compañeros de zaga.

Tapias se perdió el cierre del semestre pasado por una lesión en el tendón de aquiles y tras recuperarse, en la pretemporada volvió a causar baja por una lesión en el muslo. Su regreso se dio en la visita a Xolos de Tijuana, donde el equipo sufrió de sobremanera y el ex de Pachuca también quedó expuesto, a tal punto que fue reemplazado en el entretiempo.

Sin embargo, aquel fue su primer juego oficial tras una larga inactividad. Lo cierto es que ahora, el zaguero zurdo mostró buenos rendimientos ante Cruz Azul, América y Tigres, donde la exigencia fue máxima ante rivales de mucha jerarquía. Pero Tapias supo responder y comienza a volverse indispensable para el cuerpo técnico.

Milito había improvisado con José Castillo

Por perfil y características, Tapias es el ideal para ocupar el puesto de stopper izquierdo, donde la salida de balón y los cruces a espaldas del lateral son fundamentales. Con su lesión, Milito había tenido que improvisar a José Castillo como zaguero por ese sitio, a perfil cambiado y claramente incómodo en determinadas situaciones. Otra alternativa, Luis Olivas, no ha tenido minutos.