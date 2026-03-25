Chivas recuperó el liderato de la Tabla General tras encadenar cuatro victorias consecutivas, consolidándose como uno de los grandes favoritos al título del Clausura 2026 junto a equipos como Cruz Azul y Toluca. En medio de este gran momento, Javier Alarcón lanzó un augurio positivo para el Guadalajara, destacando una ventaja clave sobre sus principales competidores.

De acuerdo con el periodista, la principal fortaleza de Chivas, al igual que Pumas y Pachuca, es estar completamente enfocados en la Liga MX. En contraste, Cruz Azul y Toluca enfrentan el desgaste de disputar también la Concacaf Champions Cup, una doble competencia que ya les ha costado puntos en el torneo local y que podría seguir afectando su rendimiento.

“No puedes más que decantarte por uno o por el otro, no va a haber un doblete en este momento, y quizá los equipos más pintados que tienen más potencia la pierdan y luego no gane ni uno ni el otro. No se extrañen si eso le pasa a Toluca, Cruz Azul y no es tender la camita, no es abrir el paraguas, Pumas, Pachuca y el Guadalajara van a cerrar muy bien en la liga porque no tienen la doble competencia”, sentenció Alarcón en su video YouTube.

Los números recientes refuerzan esta idea. Mientras Chivas suma cuatro triunfos consecutivos, tanto Cruz Azul como Toluca registran dos victorias y dos empates en sus últimos encuentros. Sin ser resultados negativos, sí evidencian una ligera pérdida de ritmo frente a un Guadalajara que ha sabido capitalizar su enfoque total en la Liga MX, alcanzando 10 victorias en 12 partidos.

Aun así, en Verde Valle no hay espacio para la relajación. Gabriel Milito y su plantel saben que el verdadero reto está por venir, y aunque cuentan con la ventaja de un menor desgaste físico, la clave será mantener la intensidad y no confiarse, especialmente con la Liguilla en el horizonte.

Chivas ya tiene prácticamente asegurado su lugar en la Liguilla, necesita tres puntos más

El Guadalajara tiene prácticamente asegurado su boleto a la Liguilla, aunque aún no es matemático. Actualmente, mantiene una ventaja de 16 puntos sobre el noveno lugar con 15 unidades por disputarse, aunque Juárez tiene un partido pendiente que podría cambiar el escenario. Si bien el escenario de quedar fuera es prácticamente imposible, al equipo le bastaría sumar tres puntos más para confirmar oficialmente su presencia en la Fiesta Grande.