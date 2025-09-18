Las Chivas de Guadalajara se medirán el sábado a Toluca en el partido correspondiente a la Fecha 9 dentro del Torneo Apertura 2025, donde llegarán con buen ánimo por las actuaciones que han tenido contra América y Tigres de la UANL, lo cual es una advertencia para el jugador de los mexiquenses, Jesús Gallardo.

El defensor de los Diablos Rojos considera que el Rebaño Sagrado viene a la alza, sobretodo después de lo que se vio en el Clásico Nacional contra las Águilas, por ello está consciente de que no será una visita sencilla al Estadio Akron, aunque sean el actual campeón de la Liga MX.

“Vimos que no tuvo un gran inicio de torneo, pero ahora, a pensar de sus malos resultados había jugado muy bien, tiene mucho la pelota, contra América lo hizo muy bien, ganó el partido y creo que eso, al ser un Clásico Nacional les dio un plus, un acelere anímico, pero nosotros estamos concentrados en lo de nosotros, en preparar esta semana muy bien, lo hemos hecho bien en la semana, lo demostramos ante Puebla y ahora trataremos de mostrarlo también de visita”.

Gallardo alguna vez estuvo en el radar de Chivas. FOTO: Getty Images

“Sé de la capacidad de los rivales que voy a enfrentar en Chivas o en cualquier otros equipos, son grandes jugadores, rápidos y también muy técnicos, pero me siento capaz soy rápido y me sé posicionar y defender al igual que atacar, entonces, estoy muy bien físicamente y anímicamente contento con mi familia en casa, aquí con el equipo, con todos los que trabajan aquí y eso me hace estar tranquilo y feliz”, explicó el zaguero de Toluca en conferencia de prensa.

Chivas suma cuatro puntos de nueve posibles

De los partidos más complicados que ha enfrentado Guadalajara en esta parte del calendario, el conjunto dirigido por Gabriel Milito ha sumado cuatro puntos de nueve posibles, cuando muchos analistas no les daban ni la posibilidad de sumar una sola unidad. Cayeron ante Cruz Azul, le ganaron al América y empataron con Tigres. El sábado recibirán a Toluca en el Estadio Akron a las 19:07 horas.