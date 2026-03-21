El Clausura 2026 apunta a ser un torneo atípico, marcado por la cercanía del Mundial y las decisiones de la Selección Mexicana. El plan de Javier Aguirre de convocar a jugadores de la Liga MX semanas antes de la Copa del Mundo provocará que los equipos que lleguen a la Liguilla lo hagan debilitados, una estrategia poco habitual a nivel internacional y que incluso al propio Vasco no le ha dado resultados en el pasado.

Brian Gutierrez fue convocado a Selección en enero.

En este escenario, Chivas aparece como el club más perjudicado, ya que mientras otros equipos podrán reforzarse con extranjeros, el Guadalajara deberá arreglárselas con su plantel actual. Además, el propio Aguirre reveló que Amaury Vergara aceptó prestar a todos sus jugadores, aun advirténdole que el Rebaño sería el equipo más afectado, lo que ha generado un intenso debate.

Ante esto, José Ramón Fernández no se quedó callado. El periodista lanzó una advertencia directa a la directiva rojiblanca, señalando que en un torneo donde Chivas es candidato al título, le quitarán piezas clave justo en la Liguilla. Pero fue más allá, asegurando que ni siquiera tendrán protagonismo en Selección, lo que podría afectar su desarrollo.

“Javier Aguirre va a destrozar a Chivas. Le va a quitar cuatro o cinco jugadores y a Chivas le va a costar trabajo recuperar ese tipo de jugadores. Los va a desarmar y los va a echar a perder en la Selección, porque los va a tener en la banca, no son titulares”, sentenció, en una declaración que encendió la conversación entre aficionados.

Fiel a su estilo, Joserra fue contundente. Aunque reconoce a Cruz Azul y Toluca como contendientes fuertes, dejó en claro que si Chivas no logra el campeonato, el principal responsable sería Javier Aguirre, una postura que coincide con el sentir de gran parte de la afición rojiblanca e incluso de seguidores de otros equipos.

José Ramón Fernández resaltó el gran trabajo de Gabriel Milito en Chivas

Finalmente, también hubo espacio para el reconocimiento. José Ramón Fernández destacó el impacto de Gabriel Milito en el resurgimiento de Chivas, asegurando que el técnico argentino ha sido clave para devolver al equipo a los primeros planos. Aun así, también subrayó el mérito de los jugadores, dejando claro que son ellos quienes terminan marcando la diferencia dentro del campo.