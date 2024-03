Es sabido que Jorge Vergara tenía una capacidad única con las palabras. Sus convincentes discursos y elocuencia fueron claves para convertirse en un líder capaz de devolver a Chivas a los primeros planos. Y así fue como el entonces dueño del club más popular del país logró fichar a Jair Pereira, un defensor que se había convertido en prioridad para apuntalar el plantel.

Pereira era un referente del Cruz Azul cuando en 2014 sonó su teléfono. Del otro lado de la línea estaba Vergara Madrigal, quien le ofreció jugar para el Guadalajara, entonces inmerso en problemas de descenso. El defensor había hecho un enorme esfuerzo con tal de hacer feliz a su padre, un fanático de La Máquina que disfrutaba con orgullo ver a su hijo en el equipo de sus amores.

Así fue como Vergara convenció a Pereira

‘El Comandante’ se había consolidado como referente en la zaga celeste y lo tenía todo. Pero aquel gesto de Don Jorge le cambió la vida sin siquiera imaginarlo.

“Quizá por la cuestión de la historia. El que me marca es Jorge Vergara, me hace la llamada para decirme que tienen un interés en mí, que venían siguiendo mi trayectoria desde hace dos años. Chivas no venía bien, venían de luchar para evitar el descenso y él creía que podía ser una pieza importante para ellos donde les podía ayudar a evitar ese bache que venía atravesando”, contó Pereira Rodríguez al periódico Esto.

Chivas impulsó su carrera

Tan pronto recaló en el conjunto rojiblanco, Jair se ganó la titularidad con facilidad y tan solo un año después de haber fichado por el club tapatío, el esfuerzo comenzó a rendir frutos. En 2015 el chiverío alzó la Copa MX tras derrotar al León y en 2017 repitió ante Morelia, para luego obtener la Supercopa MX, la Liga MX ante Tigres y, finalmente, la Concachampions en 2018.

“Los primeros años fueron complicados el equipo estaba peleando un descenso, pero después todo dio la vuelta me tocó ganar cinco títulos con esta institución me tocó dos Copas, una Supercopa, una Liga y una Concachampions. Volví a ir a la Selección Mexicana entonces fue una decisión que creo que me ayudó muchísimo. Me ayudó a madurar como jugador, a convertirme en un líder y yo creo que eso siempre me va a quedar marcado, que fue una buena decisión”, puntualizó.