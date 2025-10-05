A pesar de que el Club Deportivo Guadalajara es visitante, sorprendió con su propuesta ante Pumas. Los pupilos de Gabriel Milito arrancaron con todo el partido correspondiente a la Fecha 12 del Torneo Apertura 2025 disputado en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Posteriormente, los de Efraín Juárez fueron agarrando confianza y el encuentro estuvo ida y vuelta los primeros 45 minutos, pero no a todos les gustó la primera parte, como a David Faitelson, quien durante la transmisión se le fue con todo a ambos equipos.

El polémico periodista de TUDN afirmó que: “Chivas y Pumas juegan a ver quien es el “menos malo”, pero su cuestionamiento no se quedó en eso, también se lanzó con todo en su cuenta de X: “Cuarenta y cinco minutos para darnos cuenta de por qué Chivas y Pumas están lejos, muy lejos de la posibilidad de ser campeones”.

Cabe mencionar que el equipo capitalino llegó a este encuentro con una dolorosa derrota en el Clásico Capitalino ante el Club América, mientras que el Rebaño Sagrado aprovechó el fin de semana pasado el mal momento del Club Puebla para sumar una victoria más en la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca.

¿Cómo quedó el partido entre Pumas y Chivas?

El Club Deportivo Guadalajara sacó de la cancha del Estadio Olímpico Universitario una importante victoria ante Pumas, gracias a los goles de Armando ‘Hormiga’ González y Daniel Aguirre, y gracias a esto se han metido de lleno en la pelea por un boleto directo a la Fiesta Grande del Torneo Apertura 2025.

Derviado a este gran triunfo en la Ciudad de México, Chivas se ubica en la novena posición de la tabla general con 17 unidades, producto de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas.