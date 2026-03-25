Chivas alcanzó los 30 puntos en el Clausura 2026 tras su triunfo ante Monterrey, firmando un arranque espectacular con 10 victorias y solo dos derrotas en 12 jornadas. Con este panorama, el objetivo del equipo es claro: cerrar la fase regular en el mejor nivel posible para llegar con ritmo y confianza a la Liguilla.

Las proyecciones no podrían ser más alentadoras. Si hacemos una estimación realista, pero optimista, el Guadalajara podría firmar una cosecha de puntos muy alta, suficiente no solo para asegurar el liderato general, sino también para garantizar que todos sus partidos de Liguilla se definan como local, incluida una posible final.

Chivas llegó a 30 puntos con el triunfo ante el Monterrey.

El calendario restante ofrece un panorama interesante. Chivas enfrentará a Pumas, Tigres, Puebla, Necaxa y Xolos en las cinco jornadas restantes. Considerando su rendimiento actual y el contexto de cada rival, el equipo podría cerrar la fase regular con 41 puntos, una cifra que consolidaría su dominio en el torneo.

Este escenario contempla un margen conservador. Empates ante Pumas y Tigres, por el nivel de los de la UNAM han mostrado este torneo y la dificultad de visitar el Volcán, combinados con victorias ante Puebla, Necaxa y Tijuana, donde el Guadalajara partiría como amplio favorito. Un cierre que reflejaría tanto consistencia como capacidad para resolver partidos clave.

Chivas quiere terminar el torneo como líder para cerrar en casa toda la Liguilla

En Verde Valle, la meta está bien definida. Chivas quiere asegurar el liderato general para tener ventaja de local en todas las series de Liguilla. Si bien el equipo confía en su nivel, no pierde de vista la exigencia de cada rival. Además, existe la posibilidad de que una semifinal o final se dispute en el Estadio Jalisco, pero aun así, la prioridad es llegar a esas instancias en la mejor posición posible.