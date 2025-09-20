El empate entre Chivas y Tigres por el partido pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025 ofreció una demostración inesperada de que el Estadio Akron está a la altura del Mundial que se viene el año próximo. La tormenta que azotó Guadalajara amenazó con arruinar la jornada, pero terminó convirtiéndose en un examen que dejó una grata impresión en la FIFA.

La Directora de Operaciones del club, Ainara Zatarain, explicó en diálogo con Récord cómo se vivió lo que parecía un contratiempo, pero que se transformó en orgullo. “El miércoles fue un escenario donde nos puso a prueba de todo lo que hemos implementado en el estadio, y fue un check. Estamos listos para la Copa Mundial…”, aseguró con orgullo.

El Akron parecía inundado, pero el drenaje actuó en cuestión de minutos (Getty Images)

Lo que más sorprendió fue la rapidez con la que actuó el drenaje para dejar en condiciones el campo de juego. “En 35 minutos pudimos drenar todo el agua que había llovido y que estaba en la cancha”, detalló Zatarain, recalcando que no se trató de un simple golpe de suerte.

Ese rendimiento no pasó desapercibido para los organismos internacionales: “FIFA también lo reconoció y vio que efectivamente todo lo que instalamos en nuestra cancha funcionó en tiempo y forma”. En medio de la tensión por la lluvia y el retraso del partido, los elogios confirmaron que el Akron se encuentra en el camino correcto hacia 2026.

El Estadio Akron ya está listo para el Mundial de 2026

Según Zatarain, el organismo quedó convencido de que Guadalajara tendrá un escenario de primer nivel en la Copa del Mundo. “FIFA está feliz con nosotros, ve que está funcionando todo lo que estamos implementando en el estadio, y nos comenta que ya estamos casi listos para poder recibir la Copa Mundial y tener los cuatro partidos de talla mundial aquí en nuestro estadio”, expresó con satisfacción.