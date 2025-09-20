Las Chivas de Guadalajara no han tenido la primera mitad del Torneo Apertura 2025 que hubieran deseado, ya que apenas derrotaron al América en el Clásico Nacional y esto le dio un impuso importante al proyecto de Gabriel Milito, no obstante, tal parece que hay quienes piensan que el DT ideal para los rojiblancos está entre sus exjugadores como es el caso de Joel Sánchez.

Felipe de Jesús Robles, exfutbolista del Rebaño Sagrado y campeón en 1997 bajo el mando de Ricardo Ferretti, habló en exclusiva con Rebaño Pasión de lo que ha sucedido en los años recientes con el equipo de sus amores y sin el afán de demeritar el trabajo de Milito, aseguró que se requiere un entrenador que tenga identidad con la institución, como el Tiburón Sánchez.

“Por algo las cosas están a la baja. Sí se necesita gente con identidad, que sepa desde las raíces de Chivas. Yo pienso que si repercute mucho en eso, porque ha llegado gente de fuera y desgraciadamente no sabe la raíz de estar en Chivas, el orgullo que se siente pertenecer. Se necesita gente así”.

Joel Sánchez no ha dirigido en Primera División. Foto: Imago7/Alan Cardozo

“Se me viene a la mente Joel Sánchez, nunca le han dado oportunidad y es un amigo que siempre está hablando de Chivas muy bien y sabe mucho de futbol, te lo digo porque lo conozco”, fue parte de lo que comentó el zurdo Robles, quien jugó toda su carrera en Chivas desde 1993 hasta el 2000 que se retiró.

Robles respeta la capacidad de Gabriel Milito

Robles manifestó su desconcierto por la falta de exjugadores de Guadalajara que no reciben oportunidades en la institución, pero tampoco quiso lanzarse contra ningún entrenador o directivo que venga del extranjero, pues asegura que todos tienen capacidad, pero ninguno conoce a fondo la historia de los tapatíos.

El Tiburón con Ramón Morales, ambos ex de Chivas. Foto: Imago7/Jorge Barajas

“Hay gente que viene de otros lados, no demérito su trabajo. Me imagino que son gente inteligente, pero no tienen la identidad, eso es lo más importante. No es porque el Tiburón sea mi amigo. Es un muchacho que trabaja muy bien. Muy serio muy consciente, que tiene la identidad de Chivas a pesar de que jugó en el América. Sería un buen candidato”, apuntó Robles, quien también perdió la final de 1998 ante Necaxa.