Cade Cowell parece no entrar más en los planes de Gabriel Milito, pues el atacante fue descartado en varios partidos de la fase regular del Apertura 2025, incluyendo los últimos tres ante Atlas, Pachuca y Monterrey. No solo no jugó, sino que ni siquiera fue convocado a la banca, dejando claro lo borrado que está dentro del proyecto actual.

Ante este panorama, Chivas ya le busca salida y la MLS luce como su destino natural. Varios equipos lo ven como un fichaje atractivo por su edad y condiciones, pero el gran obstáculo sería el precio, pues la directiva del Rebaño estaría pidiendo una auténtica millonada por él.

Cade Cowell saldrá de Chivas.

De acuerdo con el periodista Jesús Bernal, Chivas pediría 4 millones de dólares por Cowell, bajo la lógica de recuperar lo que se pagó al San Jose Earthquakes en 2024. Sin embargo, el extremo apenas jugó el 32% de los minutos posibles este torneo, situación que naturalmente reduce su valor en el mercado y complica que alguien pague esa cifra.

Incluso Transfermarkt muestra una caída considerable en su valoración. Mientras que el año pasado estaba tasado en 5 millones de euros, su actualización más reciente (mayo de 2025) lo colocó ya en 4 millones, cifra que cayó antes de quedar borrado por Milito, lo que podría seguir empujando su valor hacia abajo.

Cade Cowell tendría pie y medio en la MLS con un equipo de Nueva York

Según el periodista José María Garrido, el principal interesado sería un club de Nueva York, ya sea New York Red Bulls o New York City FC, y la negociación estaría muy avanzada. Aunque todavía no se cierra, todo apunta a que uno de estos equipos podría ser el próximo destino del Vaquero.