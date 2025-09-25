Las Chivas de Guadalajara tienen en Armando González como su mejor goleador en lo que va del Torneo Apertura 2025 con cinco anotaciones y poco a poco su nivel se ha ido incrementando bajo el mando del entrenador, Gabriel Milito, por ello su mirada está fija en el Rebaño, pero también ve de reojo lo que pueda suceder con su futuro.

El Rebaño Sagrado ha tenido varias complicaciones en esta campaña, sobretodo a la hora de ganar partidos, sin embargo, Hormiga González se ha convertido en una pieza clave en el ataque por encima de Alan Pulido y Javier Hernández, por ello ha tomado una decisión que podría darle un giro a su carrera apuntando a Europa.

“El juvenil delantero del club Guadalajara, Armando “Hormiga” González, es el único jugador mexicano representado por la firma brasileña Roc Nation Sport, la misma que maneja los destinos de varios futbolistas de élite como el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior. Roc Nation Sport, además de tener entre sus clientes a Vinicius Junior, el más importante de su cartera, también maneja los destinos de Kevin De Bruyne, Endrick, Lucas Paquetá, Federico Dimarco y Gabriel Martinelli, pero Armando González, es su único futbolista mexicano en la Liga MX”.

Armando González es el hombre gol de Chivas. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

“El poderío y penetración que pudiera tener en el mercado europeo es importante, pero Armando González Alba se maneja con pies de plomo, pese a que pudieran ponerle ofertas para emigrar, está consciente que antes debe consolidar su carrera en el futbol mexicano para tener una mayor proyección y alcanzar ese objetivo”, fue parte de lo que publicó el periodista Francisco Arredondo en el portal Mediotiempo.

Los números de Hormiga González en Chivas

El atacante de Guadalajara apareció en el 2024 en la Liga MX bajo el mando de Fernando Gago. Hasta el momento Armando González ha jugado 31 partidos y suma ocho anotaciones, pero ésta pinta para ser su mejor campaña, debido a la inercia que ha mostrado desde que inició el certamen.