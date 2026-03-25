Armando González atraviesa una temporada espectacular con Chivas, que lo ha colocado en la órbita de la Selección Mexicana y del futbol europeo. Sin embargo, su posible convocatoria al Mundial 2026 podría convertirse en un arma de doble filo, ya que lo dejaría fuera de la Liguilla justo cuando el equipo más necesita a sus mejores jugadores.

Armando González lleva 22 goles en la temporada.

Esta situación también impacta en lo individual. La Hormiga está en plena carrera por romper un récord histórico del club: la mayor cantidad de goles en un año futbolístico, marca que pertenece a Jaime Cleofas con 27 anotaciones en la temporada 1980-1981, un registro que se ha mantenido intacto por décadas.

Actualmente, González suma 22 goles en el año futbolístico, con cinco partidos restantes de fase regular. Esto implica que debería promediar al menos un gol por partido para igualar la marca, ya que, en caso de confirmarse su convocatoria al Mundial, no disputaría la Liguilla, perdiendo así más oportunidades de sumar a su cuenta.

Si bien sus números son sobresalientes, 10 goles en 12 partidos del Clausura 2026, la media aún está ligeramente por debajo de lo necesario para romper el récord. Por ello, tendrá que elevar aún más su cuota goleadora en el cierre del torneo, considerando que su presencia en la Copa del Mundo luce cada vez más probable.

Chivas cerrará el torneo regular contra equipos que permiten muchos goles por partido

A su favor, el calendario podría jugar un papel clave. Tras enfrentar a Pumas y Tigres, Chivas cerrará la fase regular ante Puebla, Necaxa y Xolos, tres equipos que actualmente están fuera de zona de Liguilla. Además, presentan números defensivos débiles, con 15, 16 y 14 goles recibidos en 12 partidos respectivamente, un contexto ideal para que Armando González aumente su cuota goleadora y mantenga viva la lucha por la marca histórica.