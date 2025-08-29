Chivas está viviendo una crisis de resultados que le han mandado a la parte baja de la tabla de posiciones; sin embargo, también han tenido mala suerte debido a que las lesiones se han aparecido recurrentemente en Verde Valle, en donde dos de los elementos estelares se encuentran lastimados: Chicharito y Alan Pulido.

Ante tal situación, el exentrenador del Guadalajara, Ricardo Ferretti, no pudo ocultar su inconformidad por el presente que viven ambos delanteros, por lo que lanzó una opinión poderosa que la mayoría de aficionados rojiblancos comparte.

“La situación no es buena. Traes a dos refuerzos para que resuelvan las cosas y el muchacho que viene de fuerzas básicas es el que está resolviendo. Qué desperdicio de dinero“, declaró el exentrenador rojiblanco.

Hay que recordar que Javier Hernández llegó como refuerzo a principios del 2024, por lo que está por cumplir dos años en el Guadalajara, en donde solamente ha anotado dos goles en Liga MX y uno en Concachampions.

Por su parte, Alan Pulido llegó en diciembre del 2024 para sumarse como solución goleadora, en donde marcó dos goles en sus primeros duelos como rojiblanco y después se diluyó, teniendo una notoria baja de juego.

¿Chicharito y Alan Pulido seguirá con Chivas para el Clausura 2026?

La realidad es que los contratos de ambos futbolistas está por concluir y aunque existen cláusulas de renovación para que se queden un año más, todo parece indicar que su bajo nivel de juego impedirá que la directiva acepte mantenerlos en el plantel para el próximo año.