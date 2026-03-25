El Monterrey vs Chivas fue un partido lleno de emociones y giros inesperados, con un Guadalajara dominante que llegó a ponerse 0-3 en el marcador, unos Rayados que reaccionaron para acercarse 2-3 y un cierre dramático con el penal atajado por Raúl Rangel para asegurar el triunfo rojiblanco. Sin embargo, más allá del resultado, el encuentro sigue generando conversación por situaciones extracancha que han salido a la luz en las últimas horas.

De acuerdo con reportes recientes desde Monterrey, Anthony Martial habría sido separado del plantel tras negarse a ingresar de cambio ante Chivas, una decisión que no cayó nada bien en el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Sánchez. Como consecuencia, el delantero francés fue enviado a entrenar por separado, encendiendo la polémica dentro del club regiomontano.

La situación no termina ahí, pues según la prensa local, Martial ya no entrena con el grupo y ha sido duramente criticado, especialmente considerando que llegó como un fichaje bomba por más de 7 millones de dólares. Su negativa a jugar ante el líder del torneo ha sido vista como una falta de compromiso, agravando aún más el ambiente interno en Rayados.

Mientras tanto, la crisis de Monterrey contrasta completamente con la estabilidad que vive Chivas, equipo que ha sabido consolidar un proyecto sólido bajo el mando de Gabriel Milito. Cabe recordar que Nicolás Sánchez asumió el cargo tras la salida de Domènec Torrent, quien incluso estuvo cerca de llegar al Guadalajara antes de que los regiomontanos intervinieran en la negociación, haciendo que el Rebaño Sagrado buscara a quien ahora es su DT.

Chivas dio una muestra de unión en el vestidor precisamente en el partido contra Monterrey

El contraste entre ambos equipos quedó evidenciado en el propio partido, donde Chivas mostró una unión de vestidor ejemplar en los momentos más críticos. En redes sociales se volvió viral el instante en el que Gabriel Milito motivó a Raúl Rangel antes de que atajara el penal, así como cuando consoló a Bryan González tras la mano que derivó en la pena máxima, reflejando un grupo sólido, comprometido y alineado en un mismo objetivo.