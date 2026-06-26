El prestigioso diario francés dedicó un reportaje al Guadalajara, repasó su fundación y destacó que cinco de sus jugadores representan a México en la Copa del Mundo.

Mientras varios de sus futbolistas brillan con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Chivas también acapara reflectores fuera de la cancha y lejos de las fronteras mexicanas. En esta ocasión fue el prestigioso diario francés L’Équipe el que puso los ojos sobre el Guadalajara al dedicarle un artículo a la historia del club, resaltando sus raíces francesas.

Bajo el título “Muy felices y orgullosos de su cultura: la historia de Chivas, club 100 % mexicano creado por franceses”, el reconocido medio recuerda los orígenes de la institución tapatía, fundada en 1906 gracias al impulso de empresarios franceses y del belga Edgar Everaert. La publicación también destaca cómo, con el paso de las décadas, el Guadalajara se transformó en el máximo símbolo del futbol mexicano pese a sus curiosos orígenes europeos.

L’Equipe le dedicó un espacio a los orígenes de Chivas y su impacto en el futbol mexicano (Captura)

De acuerdo con el propio reportaje, la historia del club comenzó como Unión FC, un equipo creado por inmigrantes franceses establecidos en Guadalajara, varios de ellos originarios de Barcelonnette, en los Alpes franceses. Dos años más tarde adoptó el nombre de Club Deportivo Guadalajara y comenzó a construir la identidad que hoy lo distingue en todo el país.

La actualidad también explica el interés de la prensa francesa. Chivas es el club que más futbolistas aporta a la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo, con Raúl Rangel, Mateo Chávez, Roberto Alvarado, Armando González y Luis Romo formando parte del plantel dirigido por Javier Aguirre. Varios de ellos, además, han sido protagonistas del gran arranque del Tri, que avanzó a la siguiente ronda tras completar una fase de grupos perfecta.

Los ojos del Mundo están puestos en Guadalajara

Que un medio de la dimensión de L’Équipe, considerado una referencia mundial en el periodismo deportivo y organizador del histórico Balón de Oro, haya decidido dedicar un espacio a la historia de Chivas refleja el impacto internacional que está teniendo el Guadalajara durante el Mundial. Los éxitos recientes de sus futbolistas con México también han servido para volver a poner en valor una de las historias más singulares del futbol mundial: la de un club que hoy representa como pocos la identidad mexicana, pero que nació gracias al impulso de un grupo de inmigrantes franceses hace más de un siglo.