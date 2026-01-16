Christian Torres fue uno de los futbolistas que arribó a la estructura rojiblanca durante la gestión de Fernando Hierro, como parte de la búsqueda de talento joven con doble nacionalidad y proyección internacional. El extremo con formación en el futbol estadounidense y paso por la MLS, se integró al Tapatío con la expectativa de crecer dentro del sistema de Chivas y, eventualmente, pelear por un lugar en el primer equipo.

Desde su llegada al filial rojiblanco, Torres se incorporó como una opción ofensiva por las bandas, destacando por su velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad para jugar en ambos costados del ataque. A lo largo de su etapa en la Liga de Expansión MX tuvo participación regular, alternando titularidades y apariciones desde la banca, y dejando buenas sensaciones en distintos tramos del torneo.

Christian Torres anotó tres goles con la playera del Tapatío (Imago7)

Su mejor momento con el Tapatío se dio durante el Clausura 2025, cuando logró mayor continuidad y un rol más definido dentro del equipo. En ese torneo fue donde se lo vio más influyente en el juego ofensivo, convirtiendo tres goles y aportando también asistencias, por lo que fue uno de los elementos más desequilibrantes del plantel, especialmente en el tramo medio de la competencia.

Sin embargo, pese a ese rendimiento, Torres nunca logró dar el salto al primer equipo del Guadalajara. No debutó oficialmente en Liga MX con Chivas y su proceso quedó limitado exclusivamente al equipo Filial, en un contexto de alta competencia interna y decisiones deportivas que terminaron por cerrarle el camino hacia la Primera División.

Christian Torres es baja del Tapatío

De cara al nuevo semestre y a sus 21 años, Christian Torres dejó el Tapatío y concretó su regreso a Estados Unidos, donde continuará su carrera en el Loudoun United FC de la USL Championship. La salida se dio aparentemente de manera definitiva, poniendo fin a su etapa en la institución rojiblanca y marcando el cierre de un ciclo que comenzó con expectativas, pero que no logró traducirse en su estreno con el Rebaño Sagrado.