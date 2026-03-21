La reciente convocatoria de Brian Gutiérrez a la Selección Mexicana para los amistosos rumbo al Mundial 2026 confirma que su nombre empieza a ganar peso dentro del proceso de Javier Aguirre. El mediocampista de Chivas llega en un gran momento, impulsado por su reciente golazo en la goleada 5-0 ante León, una acción que refleja tanto su confianza como su capacidad para resolver desde la media distancia.

Ese tanto no fue un hecho aislado, sino la confirmación de un rendimiento que viene en alza en su primer torneo con el Rebaño. Tras llegar como refuerzo para este Clausura 2026, Gutiérrez ha sabido ganarse minutos, alternando titularidades con ingresos desde el banco, pero dejando sensaciones positivas en cada aparición. A eso se suma otro dato clave: ya convirtió su primer gol con la Selección Mexicana en la última gira de amistosos, un detalle que fortalece su candidatura en un contexto de alta competencia interna.

En esa disputa por un lugar aparecen nombres pesados. Uno de ellos es Érick Sánchez, hoy pieza importante en América, donde mantiene regularidad y protagonismo en este Clausura 2026. Su experiencia reciente en el Tri y su presente en uno de los equipos más competitivos del país lo posicionan como una alternativa fuerte dentro de la consideración de Aguirre.

El otro caso es el de Gilberto Mora, probablemente la irrupción más llamativa del último tiempo. Con apenas 17 años, el jugador de Tijuana se ganó un lugar como titular en la Selección Mexicana e incluso fue parte importante en la conquista de la Copa Oro. Sin embargo, su presente está condicionado por una lesión en la ingle que lo mantiene sin actividad en este Clausura 2026, un factor que inevitablemente abre interrogantes de cara a la lista definitiva.

Las próximas semanas serán claves para Brian Gutiérrez

En ese contexto, el escenario se vuelve más abierto para Brian Gutiérrez. Su continuidad en las convocatorias, sumada a su crecimiento en Chivas y su aporte reciente en el Tri, lo posicionan como una opción real dentro del recambio. A tres meses del Mundial, la competencia sigue abierta, pero el mediocampista parece haber encontrado el momento justo para meterse de lleno en la pelea.