El camino de Chivas de Guadalajara suele ser tan fértil como exigente. Año tras año, su cantera proyecta futbolistas que no siempre encuentran lugar en el primer equipo, pero que logran consolidarse en otros contextos. La Liga de Expansión MX se ha convertido en ese espacio ideal para relanzarse y el presente de Tepatitlán FC lo confirma: el equipo es líder del Clausura 2026 y uno de los más regulares del torneo, impulsado por dos nombres con pasado rojiblanco.

Wiliam Guzmán, el creativo de Tepatitlán

Wiliam Guzmán, el ex Chivas que destaca en Tepatitlán (Imago7)

Uno de ellos es Wiliam Guzmán, surgido de Chivas, donde incluso llegó a debutar en Primera División. Entre 2013 y 2015 disputó apenas siete partidos y marcar dos goles con el primer equipo, antes de iniciar un largo recorrido por el ascenso mexicano.

Hoy, ya con mayor madurez, Guzmán atraviesa un gran momento en Tepatitlán. En este Clausura 2026, llegó desde Venados y ha sido una fija en el once titular, incluso con dos goles y dos asistencias en 11 partidos disputados.

Ulises Cardona, canterano de Chivas que se marchó al Atlas

A sus 27 años, Ulises Cardona milita en Tepatitlán (Imago7)

El otro caso es el de Ulises Cardona, con un recorrido más mediático. Formado en Fuerzas Básicas de Chivas, no llegó a debutar y su paso hacia Atlas lo colocó en el centro de la escena por tratarse de un movimiento entre rivales directos del llamado Clásico Tapatío. Con Atlas, Cardona acumuló 55 partidos y 2 goles.

Tras salir de los Zorros, el atacante tuvo pasos por Necaxa, Tigres, Mazatlán y Morelia, antes de recalar en Tepatitlán, donde ya suma más de 50 partidos desde su llegada al club y ha aportado experiencia a la plantilla. En este Clausura 2026, jugó nueve partidos como titular.