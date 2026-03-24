La Liga MX entra en pausa por la Fecha FIFA, pero Chivas no bajará el ritmo, ya que disputará un partido amistoso ante Atlas, uno de sus rivales más importantes. Este encuentro servirá a Gabriel Milito para probar variantes y darle minutos a aquellos jugadores que no fueron convocados a la Selección Mexicana, en un contexto clave rumbo a la Liguilla.

En este escenario, al menos cuatro futbolistas tendrán una oportunidad de oro para mostrarse, considerando que habitualmente no cuentan con muchos minutos en Liga MX. La intención será clara: sumar ritmo de competencia y meterse en la rotación, especialmente pensando en una fase final donde el Guadalajara podría sufrir bajas similares a las actuales.

Óscar Whalley renovó hace poco con Chivas.

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Óscar Whalley, quien podría tener actividad en la portería. A pesar de su calidad, no ha podido sumar minutos oficiales debido a la competencia con Raúl Rangel. Además, Miguel Gómez apunta a ocupar el lugar de Richard Ledezma, quien está concentrado con Selección y perfila como candidato al Mundial.

También se espera protagonismo en ofensiva. Jonathan Pérez podría debutar e incluso arrancar como titular, perfilándose como una opción para cubrir la ausencia de Roberto Alvarado en la Liguilla. A esto se suma la posible participación de Ricardo Marín, quien, si bien sí ha jugado en el Clausura 2026 tendría más minutos ante la convocatoria de Armando González, buscando aprovechar cada oportunidad para convencer al cuerpo técnico.

Omar Govea buscará tener minutos de cara a su castigo para el partido contra Pumas

Por otro lado, Omar Govea también aprovechará este compromiso para mantenerse en ritmo. Aunque suele ser habitual en el esquema de Milito, no podrá disputar el partido ante Pumas de la Jornada 13 debido a la acumulación de cinco tarjetas amarillas. Por ello, este amistoso será clave para no perder continuidad y llegar en óptimas condiciones a los siguientes compromisos.