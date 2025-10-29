Armando “Hormiga” González pasa por un gran momento futbolístico en el Torneo Apertura 2025. Incluso, gracias a sus destacadas actuaciones le ha ganado la carrera en el once ttular de nuestras Chivas a figuras como Alan Pulido y Javier “Chicharito” Hernández.

Esto le ha valido al atacante mexicano recibir elogios por diferentes personalidades del futbol de nuestro país, como el peridiosita, José Ramón Fernández, quien en el programa “Futbol Picante” de ESPN lo llenó de elogios, y esto nadie se lo esperaba por su apego a los Pumas.

“Es habilidoso, rápido, es fuerte, le pega con la izquierda, le pega con la derecha, remata de cabeza. Es un magnífico jugador. Yo no sé si ha influido en él un consejo de “Chicharito” que ojalá sí o del propio Alan Pulido”, comentó “Joserra”.

Cabe mencionar que el joven artillero es el máximo anotar del Rebaño Sagrado en el Torneo Apertura 2025. De hecho, se encuentra peleando el título de goleo, pues está a un tanto de los dos líderes: Paulinho y Joao Pedro, a falta de disputarse dos fechas de la Fase Regular.

Armando González pasa por un gran momento.

¿Cuando juega Chivas en el Torneo Apertura 2025?

El Club Deportivo Guadalajara regresará a la actividad este domingo 2 de octubre cuando se enfrente en calidad de visitante a los Tuzos del Pachuca, dentro de la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025, a iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por FOX y Caliente TV.