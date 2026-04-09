El partido que protagonizaron Chivas y Pumas en la jornada 13 del Clausura 2026 sigue dando de qué hablar pese a que ya pasaron varios días, en donde la polémica sigue latente en torno al arbitraje que protagonizó el silbante Ismael López Peñuelas.

El trabajo del colegiado dejó muchas polémicas en el tintero como las posibles expulsiones de Rodrigo López y Roberto Alvarado, así como el penalti que no marcó sobre la Hormiga y el que sí marcó sobre el Piojo en tiempo de compensación.

Es por eso, que tras dar a conocerlas designaciones arbitrales de la jornada 14 y al ver que no apareció el nombre del silbante López Peñuelas, muchos comunicadores dieron por hecho que fue castigado por la Comisión y que por ello fue mandado a la congeladora por el penalti que sancionó y que valió el gol del empate para el Rebaño, aunque esta versión no sería correcta.

El Director editorial de Récord, René Tovar, aseguró que la ausencia del silbante en esta jornada fue para darle descanso después de varias semanas de trabajo, asegurando que desde la Comisión de Arbitraje le aseguran que el penalti sobre el Piojo Alvarado fue bien sancionado.

¿Por qué hay polémica por el penalti sobre el Piojo Alvarado?

Aunque algunos analistas arbitrales aseguran que no hay infracción, otros especialistas confirman que el jugador de Pumas comete una imprudencia en el momento de tratar de ganarle la posición al atacante del Rebaño, lo que ocasiona que caiga y derribe a Alvarado.