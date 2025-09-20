Después de la victoria sobre el América en el Clásico Nacional y del empate en casa frente a Tigres UANL, las Chivas de Guadalajara se enfrentan a otro rival de mucha jerarquía como lo es Toluca, último campeón de la Liga MX. El Rebaño Sagrado necesita ganar para escalar en la tabla de posiciones del Apertura 2025, ya que de momento se ubica fuera de los puestos de Play-In.

El equipo dirigido por Gabriel Milito quiere demostrar que está en condiciones de pelear de igual a igual ante los principales candidatos a pelear por el título. Por eso este sábado, ante su público y con poco tiempo de descanso, será un partido crucial para medir fuerzas.

Se confirmó la lesión de Roberto Alvarado

Una de las figuras de al plantilla rojiblanca, Roberto Alvarado, salió lesionado en el juego ante América y finalmente se confirmó que sufrió un esguince de tobillo, por lo que comenzará la rehabilitación para poderlo recuperar a la brevedad, pero es un hecho que no estará presente en el duelo ante Toluca.

Alan Pulido regresa a la convocatoria

Otra de las novedades es que el Rebaño Sagrado recupera elementos lesionado. Así como en los últimos juegos regresó Omar Govea, ahora el que vuelve es Alan Pulido, delantero que se había perdido los recientes encuentros. Al igual que el atacante, Luis Olivas también vuelve a la nómina, mientras que Yael Padilla y Hugo Camberos rompen concentración para sumarse a la Selección Mexicana Sub-20.

Carlos Salcido elogió a la Hormiga González

El símbolo rojiblanco, Carlos Salcido, se refirió al momento que atraviesa Armando González, máximo goleador de Chivas en este torneo: “Él lo sabe, viene de abajo, de fuerzas básicas. Sabe lo importante que es la camisa, siendo canterano sabes la importancia y lo está demostrando, está en muy buen momento y está empezando a ser importante para Gabriel Milito, para el equipo y ojalá que vaya en ese sendero”, dijo en diálogo para Mediotiempo.