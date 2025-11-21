Mientras el Cuerpo Técnico de Chivas se concentra totalmente en las semifinales contra Cruz Azul, la Dirección Deportiva encabezada por Javier Mier ya trabaja en la planeación del Clausura 2026 e incluso en los movimientos que podrían realizarse en el verano próximo. Con el equipo enfocado en buscar el título, la directiva avanza en las posibles altas y bajas del plantel.

Entre los perfiles que, según diversos reportes, habría solicitado Gabriel Milito para el siguiente semestre, se encuentra un defensa central con buen pie, capaz de salir jugando y ejecutar pases largos con precisión. Una de las opciones señaladas es la de Eduardo Águila, defensor del Atlético San Luis, quien ha llamado la atención por su proyección.

Eduardo Águila está cerca de llegar a Chivas.

Sin embargo, Atlético San Luis ya terminó su participación en el Apertura 2025 y anunció oficialmente sus primeras bajas de cara al próximo torneo. Lamentablemente para Chivas, Eduardo Águila no aparece entre los futbolistas que dejan al club. Las salidas confirmadas fueron únicamente las de José de Jesús González, Gabriel Martínez, Carlos Rodas y João Lourenço, todos ellos al término de su contrato.

Esto significa que Eduardo Águila continúa perteneciendo al Atlético San Luis y que las negociaciones por su posible llegada a Chivas seguirán su curso. Mientras tanto, el Guadalajara mantiene su atención puesta en la Liguilla, y aun si el fichaje de Águila llegara a cerrarse pronto, lo más probable es que el anuncio oficial se retrase hasta que finalice la participación del equipo en el torneo.

Eduardo Águila tiene potencial, pero debe mejorar si quiere ser titular en Chivas

De acuerdo con un análisis realizado en Rebaño Pasión, si Eduardo Águila llega al Guadalajara deberá mejorar distintos aspectos de su juego. Aunque es evidente que con 23 años tiene un techo de crecimiento interesante, aún no destaca por encima de los defensores titulares de Chivas en ninguna virtud específica, por lo que ganarse un lugar en el equipo podría ser un reto importante.