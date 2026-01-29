Atlético San Luis cuenta actualmente con varios jugadores que tuvieron pasado en Chivas y que conocen bien lo que significa enfrentar al Rebaño Sagrado. Aunque el nombre más recordado suele ser el de Sebastián Pérez Bouquet, Óscar Macías y Fidel Barajas también se formaron en el Guadalajara. A solo unos días de reencontrarse con el club que los vio crecer, ambos futbolistas enviaron un mensaje previo al duelo, dejando en claro su agradecimiento.

El primero en hablar fue Óscar Macías, quien durante la conferencia de prensa previa al partido reconoció que enfrentar a Chivas es un momento especial por los recuerdos que le dejó la institución. El mediocampista aseguró que el Guadalajara “le dio todo” tanto a él como a su familia, palabras que dijo con evidente emoción, aunque también fue claro al señalar que hoy se debe completamente al Atlético San Luis y que dejará todo en la cancha por su actual equipo.

Por su parte, Fidel Barajas se mostró más mesurado en sus declaraciones, ya que actualmente se encuentra a préstamo y su carta aún pertenece a Chivas. El joven futbolista explicó que su mayor motivación para enfrentar al Guadalajara será demostrar que tiene el nivel necesario para que Gabriel Milito lo observe y, eventualmente, le dé una oportunidad de quedarse en el primer equipo rojiblanco.

Del lado del Guadalajara, la motivación es clara: mantener el gran arranque de torneo y sumar 12 puntos en cuatro partidos. Chivas sabe que un triunfo en San Luis le permitiría seguir en lo más alto de la tabla general y dar un paso importante rumbo a la Liguilla, por lo que buscará el resultado a toda costa este sábado.

Óscar Macías reveló las similitudes que existen entre la táctica de Chivas y la del San Luis

Además de hablar de su pasado en el Rebaño Sagrado, Óscar Macías señaló que el partido será muy atractivo tanto para los jugadores como para la afición, ya que Chivas y Atlético San Luis son equipos propositivos y con vocación ofensiva. Ambos conjuntos buscan dominar la posesión del balón, por lo que, según el mediocampista, se espera un duelo abierto, con intentos constantes de hacerse daño y sin especular.