Más allá del contundente 4-1 con el que Tigres se impuso al Club Deportivo Guadalajaraen el Volcán, la noche en Nuevo León dejó una escena que llamó la atención de propios y extraños.

Después del enfrentamiento, André-Pierre Gignac protagonizó un gesto que rápidamente dio de qué hablar en redes sociales, pues fotografió a su hijo Edén junto a Armando González.

El gesto del francés se robó los reflectores fuera de la cancha, dejando ver sulado más humano, por ello la imagen rápidamente se hizo viral y fue una de las más comentadas tras el intenso compromiso en el Estadio Universitario.

Aprovechando el revuelo que generó ese momento viral, vale la pena poner la lupa en un dato que también llama la atención: la diferencia de valor entre el delantero de Chivas y el histórico referente del conjunto “Felino”.

¿Cuál es la diferencia de valor entre Armando González y Gignac?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Armando González en el Club Deportivo Guadalajara asciende a 15 millones de euros, mientras que André-Pierre Gignac, ya con 40 años, se sitúa alrededor de los 300 mil euros. Cabe recordar que en su mejor momento, el delantero francés alcanzó cifras similares a las que hoy presume el canterano rojiblanco.