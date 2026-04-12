Tras la dura goleada sufrida ante Tigres en la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026, varios jugadores del Club Deportivo Guadalajara quedaron en el ojo del huracán, siendo duramente señalados por su propia afición tras una actuación muy por debajo de lo esperado.

Uno de los más señalados fue Luis Romo, quien ha sido blanco de fuertes críticas, ya que desde su regreso a las canchas tras superar una lesión muscular, su nivel ha estado muy por debajo de las expectativas.

En el duelo ante el conjunto regiomontano, el mediocampista azteca se mostró impreciso. Incluso, quedó marcado en una de las anotaciones del equipo dirigido por Guido Pizarro, luego de perder el balón en zona peligrosa tras una arriesgada salida desde el fondo en combinación con Raúl Rangel.

Por ello, el exjugador de Cruz Azul, Querétaro y Monterrey, está obligado a dar un golpe de autoridad ante “La Franja” y revertir su imagen, en un intento por calmar las aguas, ya que la afición de Chivas ha mostrado su descontento e incluso algunos ya cuestionan su lugar en el once titular.

Luis Romo se encuentra en el ojo del huracán.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido entre Chivas y Puebla?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Puebla, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este sábado 18 de abril en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.