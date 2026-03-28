Leonardo Jiménez vuelve a tocar la puerta del primer equipo de Chivas en un momento particular. El lateral derecho titular del Tapatío fue convocado para el amistoso ante Atlas en Estados Unidos, en una lista condicionada por ausencias debido a múltiples convocatorias para la Selección Mexicana. En ese escenario, el nombre del canterano aparece como una de las alternativas que Gabriel Milito decidió observar de cerca.

La baja de Richard Ledezma, quien se encuentra afectado al Tri para los amistosos ante Portugal y Bélgica, abre un espacio en el carril derecho, aunque no necesariamente un lugar asegurado en el once titular. El reemplazo natural en la estructura del plantel apunta a ser Miguel Gómez, pero la presencia de Leo Jiménez en la convocatoria lo posiciona como una opción secundaria que podría sumar minutos en el contexto del amistoso ante Atlas.

Y es que su presente empuja. Jiménez atraviesa un gran momento con el Tapatío en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, donde acumula un gol y cinco asistencias, números que reflejan su impacto ofensivo. Viene de asistir a Vladimir Moragrega en el triunfo 2-1 sobre Atlético Morelia y ya había mostrado su capacidad de generar peligro con centros y llegadas desde segunda línea en partidos anteriores.

Desde lo futbolístico, se trata de un lateral derecho intenso, de mucho recorrido y clara vocación ofensiva, con condiciones para desempeñarse como carrilero en sistemas de línea de tres. Su capacidad para proyectarse, atacar espacios y generar juego por banda lo convierten en un perfil que encaja con la idea de Milito, más allá de que todavía tenga aspectos por pulir, especialmente en la fase defensiva.

Leo Jiménez ya fue campeón con Tapatío

A sus 22 años y con experiencia ganadora en el Tapatío, donde ya fue campeón en la Liga de Expansión, Jiménez se encuentra en un punto de madurez interesante. Su convocatoria no lo ubica automáticamente como titular ni como reemplazo directo, pero sí como un futbolista en crecimiento que empieza a ganar terreno. En un amistoso que servirá como prueba, el lateral tendrá una nueva oportunidad para demostrar que puede competir en el siguiente nivel.