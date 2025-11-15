El gran torneo Apertura 2025 de Armando González finalmente tuvo su recompensa con un llamado a la Selección Mexicana. El joven delantero de Chivas, campeón de goleo y una de las revelaciones del año, no solo emocionó a los aficionados rojiblancos y de toda la Liga MX, sino también a sus propios compañeros. De hecho, Roberto Alvarado fue uno de los primeros en expresarle su apoyo tras confirmarse su convocatoria.

Fiel a su estilo, el Piojo Alvarado no dudó en dedicarle un mensaje conmovedor a la Hormiga, asegurando que se siente profundamente orgulloso de compartir vestidor con él en el Rebaño Sagrado. También destacó que su llamado es totalmente merecido, especialmente porque Javier Aguirre reconoció su gran momento y decidió incluirlo en la lista para enfrentar a Uruguay y Paraguay.

“Feliz porque la Hormiga esté aquí en esta convocatoria, para mí es un orgullo poder tenerlo de compañero.”

Además, Alvarado elogió la mentalidad y disciplina de Armando González, resaltando que es un futbolista que trabaja todos los días para mejorar y que llevaba tiempo preparado para una oportunidad así. Incluso le deseó tanto éxito que pueda superar lo que alguna vez logró Javier Hernández con la Selección, reflejando la enorme confianza que le tiene.

“Llevo tiempo compartiendo con él y sé que es un gran jugador y una persona que trabaja día a día, que se esfuerza mucho y que ha esperado este momento. Tiene un camino por delante en el que creo que le va a ir muy bien, y ojalá pueda hacer más de lo que hizo chicharito“.

Dependiendo de los ajustes tácticos que decida Javier Aguirre, no se descarta que González y Alvarado compartan minutos en la cancha, lo que abriría la puerta a una conexión rojiblanca que podría terminar en gol. Un escenario que sin duda ilusiona a toda la afición de Chivas, especialmente por el nivel que ambos han mostrado en este cierre de año.

Habrá que esperar para ver si Armando González tiene minutos contra Uruguay o Paraguay

Por ahora, el joven delantero se concentra en aprovechar cada entrenamiento y demostrar que puede competir al nivel internacional, esperando tener minutos ante Uruguay o Paraguay. Su convocatoria llega en un momento ideal, pues busca consolidarse no solo en Chivas, sino también como una opción real en el futuro inmediato del Tri. Lo que ocurra en estos dos próximos partidos podría marcar el siguiente paso en su meteórica carrera.