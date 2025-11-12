Desde el pasado viernes, con la derrota de FC Juárez ante Querétaro, se confirmó que Chivas aseguraba su clasificación directa a la Liguilla como sexto lugar de la Tabla General. Para el sábado, solo quedaba por definirse su rival en los cuartos de final, y tras los resultados de la última jornada, ese rival será Cruz Azul.

Cruz Azul finalizó en el tercer puesto de la clasificación pese a una gran fase regular, pero su derrota frente a Pumas en la Jornada 17 no solo le costó escalar más alto en la tabla, sino también algo mucho más doloroso: la pérdida de su portero titular, Kevin Mier. El guardameta colombiano sufrió una fractura de tibia que lo dejará fuera de las canchas por lo que resta del 2025, incluyendo toda la Liguilla.

Y este miércoles, la situación se volvió aún más preocupante para la Máquina, pues se confirmó que Kevin Mier deberá ser operado para lograr una correcta recuperación. La intervención quirúrgica se realizará este jueves, y con ello, queda totalmente descartado para los cuartos de final ante Chivas, los cuales, a falta de anuncio oficial, se disputarían el jueves 27 a las 7:00 pm en el Estadio Akron y el domingo 30 entre 8:00 y 9:00 pm en el Estadio Olímpico Universitario.

A esta delicada baja se suma también la de Lorenzo Faravelli, quien estará suspendido para el partido de ida en Guadalajara tras haber sido expulsado en la Jornada 17 contra Pumas. Dos ausencias clave que, sin duda, podrían darle una ventaja importante a Gabriel Milito y su equipo para buscar llegar con ventaja al duelo de vuelta en la capital.

Chivas tendrá que ganar sí o sí la serie para avanzar a semifinales

Cabe recordar que, debido a la posición en la que terminaron ambos equipos en la Tabla General, Chivas está obligado a ganar la serie en el marcador global, pues en caso de empate o derrota, Cruz Azul avanzaría a semifinales. Por ello, en la mente de Milito y todo el plantel rojiblanco solo existe un objetivo: la victoria.